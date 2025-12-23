Anna Kurnikovan ja Enrique Iglesiaksen perhe kasvoi neljännellä lapsella.
Entinen tennistähti Anna Kurnikova, 44, ja laulaja Enrique Iglesias, 50, saivat neljännen lapsensa.
Kurnikovalla ja Iglesiaksella on entuudestaan kolme lasta: 8-vuotiaat kaksoset Lucy ja Nicholas sekä 5-vuotias tytär Mary. Heidän Mary-tyttärensä tuli syntyessään täytenä yllätyksenä koko maailmalle, sillä pari onnistui salaamaan Kurnikovan raskauden lähestulkoon sen loppuun asti. Myös kaksosia odottaessaan pariskunta piti raskauden visusti salassa.
Neljännen lapsen odotus paljastui elokuussa. Lähde kertoi tuolloin Hola-lehdelle Kurnikovan raskauden olevan puolessa välissä. Nyt pariskunta paljasti Instagram-tilillään pienokaisen syntyneen 17. joulukuuta.
Pari on pitänyt yhtä vuodesta 2001 saakka.
Kurnikova päätti ammattilaisuransa tenniksessä selkäongelmien vaivaamana vuonna 2003. Hän on viettänyt viime vuosien ajan pitkälti hiljaiseloa julkisuudesta.
Iglesias tunnetaan laulajana ja lauluntekijänä. Hänen tunnetuimpia kappaleitaan ovat muun muassa Bailando, Súbeme la radio, Duele el corazón ja Tonight (I'm Lovin' You).