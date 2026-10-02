Tappara sysäsi Jokerit takaisin tappioiden tielle kukistamalla helsinkiläiset jatkoajalla 3–2.
Ottelun avausmaali nähtiin heti toisen erän alussa, kun tällä viikolla Tampa Bay Lightningin harjoitusleiriltä Tapparaan palannut Benjamin Rautiainen ohjasi kiekon verkkoon.
Jokerit rynni tasoihin erän puolivälissä. Maxime Fortier äkkäsi maalin edustalla vapaana olleen kiekon ja kanadalaishyökkääjä laukoi kauden toisen maalinsa.
Muutamaa minuuttia myöhemmin kirvesrinnat ottivat taas komennon. Jokerit-luotsi Juuso Hahl haastoi osuman maalivahdin häirinnästä, mutta videotarkistuksen jälkeen maali jäi kuitenkin voimaan.
27 sekuntia ennen päätössummeria Jokerit osoitti sitkeyttään. Fortier iski takatolpilta illan toisen maalinsa ja venytti ratkaisun jatkoajalle.
Vauhdikkaan ja tapahtumarikkaan jatkoajan sankariksi nousi Tapparan tähtihyökkääjä Joachim Blichfeld, joka täräytti maukkaan voiton Tapparalle.
Tappio oli Hahlille ensimmäinen Jokereiden päävalmentajana. Jokereille tappio oli jo kauden kahdeksas.
Tappara jatkaa sarjataulukossa yhdeksäntenä. Jokerit nousi pisteen myötä HIFK:n ohi 15:nneksi.