Satakunnan derby Ässien ja Lukon välillä ehti vanheta Porissa vain minuutin ja 50 sekuntia, kun vieraiden Nuutti Viitasalo passitettiin ulos.
Ässien Sakari Kostilainen ja Lukon Nuutti Viitasalo kävivät ottelun toisella minuutilla tilanteen jälkeistä nokkapokkaa Lukon maalilla.
Viitasalolla läikkyi yli: Lukko-puolustaja täräytti Kostilaista poikittaisella mailalla kasvoihin.
Tilannetta lähdettiin tarkastelemaan videoilta. Viitasalo sai ulosajon poikittaisesta mailasta, kun peliä oli takana vasta 1.50 minuuttia.
Kostilaisen suuta hoidettiin Ässien vaihtoaitiossa, ja hyökkääjä piteli myös jääpussia.
Kostilainen kävi Viitasalo-kahakkaa nopeasti ensimmäisellä erätauolla pikaisesti läpi MTV Urheilun Siim Liivikin haastattelemana.
– Sillä meni huuruun, Kostilainen heitti Liivikiä naurattaen.
0:56"Sillä meni huuruun", Sakari Kostilainen täräytti Nuutti Viitasalosta.
Jääkiekon SM-liigan Satakunnan derby on katsottavissa MTV3:lla suorana lähetyksenä Hockey Night Perjantai -otteluna.