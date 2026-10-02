G7-maat sopivat sopivat vapauttavansa dieseliä ja raakaöljyä varmuusvarastoistaan. Asiantuntijan mukaan päätös on hyvä, mutta ei ratkaise kriisin juurisyitä.

Johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmä on sopinut vapauttavansa varmuusvarastoistaan sata miljoonaa tynnyrillistä dieseliä ja raakaöljyä seuraavan neljän kuukauden aikana, kertoo Ranskan presidentti Emmanuel Macron.

Samalla G7-maat sopivat Macronin mukaan, ettei dieselin viennille aseteta kieltoja. Päätökset saivat raakaöljyn hinnan selvään laskuun.

Johtava liikenneasiantuntija Hanna Kalenoja Keskuskauppakamarista kertoo MTV Uutisille, että kyseessä on hyvä uutinen Suomelle. Kalenojan mukaan uhkana ollut, Yhdysvaltain asettama vientikielto dieselille olisi aiheuttanut suuria hintapaineita.

– Tämä päätös hyvin todennäköisesti purkaa nämä paineet. Huolet siitä, että dieselin hinta nousisi nyt paljon tässä tulevien viikkojen ja kuukausien aikana hälvenevät.

Kalenoja kuitenkin huomauttaa, että päätöksellä ei ole kuitenkaan sellaista vaikutusta maailmanmarkkinahintoihin, että pumppuhintoihin olisi odotettavissa isoa laskua.

Kalenojan mukaan markkinat ovat joka tapauksessa pitäneet päätöstä oikeana.

– Se on palauttanut osaltaan luottamusta siihen, että öljy- ja polttoainemarkkinoilla on edessä vähän vakaampia aikoja varmuusvarastojen vapauttamisen seurauksena lähiviikkoina.

Päätökset eivät vaikuta kuitenkaan tilanteen juurisyihin, eli Persianlahden epävakaaseen tilanteeseen ja Venäjän jalostamojen tämänhetkiseen pieneen tuotantokapasiteettiin.

"Bensiinin osalta tilanne rauhallisempi"

Kalenojan mukaan bensiinin osalta tilanne on rauhallisempi, eikä näköpiirissä ole suuria hintapaineita.

– Bensiinin kysyntä luontaisestikin laskee tässä talvea kohti mentäessä, koska sitä kuluu eniten aina kesäkaudella ja sitten vähemmän muina vuoden aikoina.

Kalenoja toteaa näkymän olevan tällä hetkellä sellainen, että varmuusvarastoista ei tarvitsisi vapauttaa enempää dieseliä ja raakaöljyä.

– On tietysti kaikkien etu, että varmuusvarastoja ei kokonaisuudessaan käytetä, vaan sinne jäisi vielä liikkumavaraa, jos saatavuus mahdollisesti vielä heikkenee kuitenkin talven kuluessa.