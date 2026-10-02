JYP-hyökkääjä Aaro Vidgren pimahti ja löi HPK-maalivahti Kim Saarisen kumoon SM-liigaottelun päätyttyä.

Hämeenlinnan Pallokerho yllätti JYPin 2–1-lukemin ja aiheutti jyväskyläläisille jääkiekon SM-liigakauden ensimmäisen tappion.

Kun HPK:ta 35 torjunnallaan sankaroinut Kim Saarinen tuuletteli voittoa summerin soitua, JYPin Aaro Vidgrenilla pimahti vieressä. Hyökkääjä löi maalivahdin kumoon täräyttämällä nyrkillä ristikkoon.

Välikohtaus käynnisti rajun joukkokahakan HPK-maalin ympärillä. Siihen osallistui lukuisia pelaajia.

Näet tilanteen ylälaidan videolta.

Saarinen kommentoi Vidgrenin temppua matsin päätyttyä MTV Urheilun selostaja Julius Sorjosen haastattelussa.

– Aika löysä lyönti tuohon ristikkoon, mutta taisi vähän pimahtaa kaverilla. Ei mitään. Hyvä fiilis tuli siitä vain. Varmaan taisi mennä vähän tunteisiin tuo voitto, Saarinen sanoi.

Alkukauden kuumin joukkue JYP oli voittanut kauden kaikki aiemmat kuusi otteluaan varsinaisella peliajalla, vaikka se on pelannut koko ajan vieraissa. Jyväskyläläisillä on 18 pistettä. HPK on kerännyt yhdeksästä matsista nyt 11 pinnaa.

JYPiä luotsaava Petri Matikainen toimi päävalmentajana uransa 600. SM-liigan runkosarjaottelussa.