HPK pilasi Petri Matikaisen juhlaottelun.

Hämeenlinnan Pallokerho yllätti alkukauden tulikuumimman joukkueen, kaikki kuusi ottelua tähän saakka täysin pistepotein voittaneen JYPin.

HPK kairasi kotonaan jyväskyläläisistä 2–1-voiton. Viljami Jokirinne huudatti hämeenlinnalaisyleisöä viisi minuuttia ja kaksi sekuntia ennen varsinaisen peliajan päätöstä. Hän harhautteli itsensä maalin edustalle ja iski rystyllä voittokihauksen.

Vaikka JYP hallitsi matsia ja tulitti tuplasti laukauksia hämeenlinnalaisiin nähden, se ei auttanut: HPK-maalivahti Kim Saarinen pysäytteli kuteja niin sanotussa jumalmoodissa. Torjuntoja hänelle kertyi kaikkiaan 35.

Ottelu oli JYPiä luotsaavalle Petri Matikaiselle uran 600:s matsi jääkiekon SM-liigan runkosarjassa, mutta juhlittavaa "Petu" ei näin taistosta saanut.

Siinä missä kärkikaartin JYP oli ottanut tähän saakka täydet pisteet kuudesta matsista, HPK on ollut alakastin seuroja. Joukkueella on nyt yhdeksän ottelun jälkeen 11 pistettä.

Kaikki ottelunsa vieraissa tahkonneella JYPillä on seitsemän pelin jälkeen 18 pinnaa.