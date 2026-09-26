Suomeen hankittujen hävittäjien teknologiaa päätyi vahingossa Kiinaan. Hankejohtaja Elo kertoo, miten Ilmavoimissa tilanne on otettu vastaan.

Suomi hankki Yhdysvalloista kaikkiaan 64 kappaletta F-35-monitoimihävittäjää nykyisten F/A 18 Hornet -hävittäjien seuraajiksi.

Nyt uusien hävittäjien teknologiaa on virheen myötä päätynyt vahingossa Kiinan Hong Kongiin.

Aivan tarkkaa tietoa siitä, millaisia osia Kiinaan päätyi, ei ole.

F-35 -hankejohtaja Henrik Elo kertoo, että Ilmavoimissa ollaan julkisen tiedon varassa yksityiskohtien osalta.

– Meillä ei ole vahvistettua tietoa siitä, mitä Kiinaan on päätynyt.

Koneet on hankittu Lockheed Martinin tehtaalta Texasin Fort Worthista.

Ensimmäiset kaksi F-35-hävittäjää saapuivat Suomeen 18. syyskuuta.

Yhdysvaltalaisen Bloombergin mukaan Kiinaan päätyneet osat sisälsivät häiveteknologialla päällystettyjä osia.

– Meillä ei ole vahvennettua tietoa siitä, että onko siellä nyt sitten esimerkiksi häiveteknologiaa mukana, Elo kertoo.

Hankejohtaja Henrik Elo kertoo, että kyseessä on Yhdysvaltain omistamaa omaisuutta ja tilanteessa on heidän intressinsä varmistaa, ettei arkaluontoista tietoa pääse leviämään.

Elo kertoo ottaneensa yhteyttä MTV:n haastattelupyynnön jälkeen JPO:hon ja laitevalmistajaan.

JPO eli Joint Program Office vastaa koko F‑35 suorituskyvyn rakentamisesta globaalisti ja pyörittää 20 maan F‑35‑ohjelmaa. JPO edustaa lisäksi Yhdysvaltain hallintoa.

Konevalmistaja on Lockheed Martin.

– Nämä komponentit, jotka nyt ovat kyseessä, ovat toimintakyvyttömiä ja on arvioitu hyvin pieneksi riskiksi, että niitä voitaisiin millään tavalla hyödyntää mihinkään tämmöiseen tiedon hankkimiseen.

– Molemmat korostivat, että he käsittelevät materiaalia erittäin korkean tasoisella prosessilla.

Elon mukaan osapuolet selvittävät parhaillaan, miten tilanne on päässyt tapahtumaan.

Voiko häiveteknologian purkaa?

Kiinaan päätyneiden osien kerrotaan Bloombergin lähteen mukaan olevan päällystetty tutka-aaltoja vaimentavalla materiaalilla, joka parantaa niiden häiveominaisuuksia.

Elo ei kuitenkaan näe, että riskiä siitä, että Suomeen tulleiden hävittäjien häiveominaisuudet olisivat menettäneet luotettavuuttaan.

– En pidä edes teoreettisesti pienenä, vaan pidän täysin mahdottomana vaihtoehtona, että näin olisi, Elo summaa.

– Näiden ominaisuuksien selvittäminen reverse engineering -periaatteella on tietyltä osin lähestulkoon mahdotonta.

Hankejohtaja nostaa esiin, ettei Suomi osallistu tilanteen selvittämiseen.

Tapahtumat eivät Elon mukaan myöskään heikennä hankittujen hävittäjien suorituskykyä.

– En tosiaan näe tästä asiasta meidän suorituskykyyn minkäänlaista huolta.

Tapahtumat eivät myöskään ole vaikuttaneet osapuolten väliseen luottamukseen.