Tasavallan presidentti Stubb nauratti kutsuvierasyleisöä hävittäjien juhlatilaisuudessa.

Presidentti Alexander Stubb toivotti uuden aikakauden alkaneeksi Yhdysvaltain ja Suomen kumppanuudelle sekä Suomen Ilmavoimille. Presidentti puhui Suomen uusien F-35-hävittäjien vastaanottotilaisuudessa Rovaniemellä Lapin lennostossa.

– F-35-hävittäjien saaminen Suomeen on vahvistanut transatlanttista yhteistyötä eniten pitkään aikaan, presidentti sanoi.

Stubb nosti puheessaan esiin, että Suomen Puolustusvoimat kuuluvat Euroopan vahvimpiin. Kepeässä puheessaan presidentti nauratti kutsuvierasyleisöä useaan otteeseen.

Stubb vitsaili muun muassa sillä, että uudet hävittäjät tulevat suojelemaan myös Korvatunturilla asuvaa joulupukkia lentävine poroineen.

Stubb kertoi ehdottaneensa Suomen ensimmäisen F-35-hävittäjän nimeksi Sisua Ilmavoimien komentajalle, kenraalimajuri Timo Herraselle.

Stubbin mukaan Suomen ja Yhdysvaltojen kahdenvälinen suhde ei ole koskaan ollut läheisempi. Kahdenväliseen suhteeseen kuuluvat hävittäjäkauppojen lisäksi myös muun muassa jäänmurtajat sekä Suomessa harjoittelevat yhdysvaltalaissotilaat.

Stubb kertoo ensimmäisestä puhelustaan juuri Yhdysvaltain presidentinvaalit voittaneelle Donald Trumpille marraskuussa 2024.

– 15-minuuttisessa puhelussa puhuimme jäänmurtajista ja golfista.

Presidentti kertoo maininneensa myös Suomen investoineen 12 miljardia euroa uusiin hävittäjiin Suomelle.

– Hän sanoi: Alex, ne ovat upeita. Painat vain nappia ja ne lentävät itsestään, Stubb imitoi presidentti Trumpia.