Saksassa on arvosteltu jalkapallomaajoukkuetta ihonväritematiikalla.

Perinteikkäässä jalkapallomaassa Saksassa valloillaan on kritisoitu maajoukkuetta kyseenalaisellakin kulmalla. Sen jälkeen kun Saksa kärsi sunnuntaina Kansojen liigassa yllätystappion Kreikalle, useat suosiotaan kasvattaneen äärioikeistolaisen AfD-puolueen poliitikot ovat laukoneet, ettei maajoukkueessa olisi tarpeeksi valkoihoisia pelaajia, The Athletic raportoi.

The Athletic nosti esiin AfD:n varapuheenjohtaja Kay Gottschalkin uudelleenjakaman julkaisun, jossa oli rinnakkain kaksi kuvaa. Yhdessä oli Länsi-Saksan vuoden 1990 MM-finaalijoukkue, joka koostui pelkästään valkoihoisista pelaajista. Toisessa oli Saksan joukkue Kreikkaa vastaan, jossa oli kahdeksan ei-valkoihoista pelaajaa.

– Luonteenpiirteet, tietyt hyveet ja joukkuehenki ovat kulttuurisia arvoja, jotka kehittyvät vuosisatojen saatossa ja muotoutuvat yhteisten historiallisten kokemusten myötä, Gottschalk kirjoitti.

Saksan päävalmentaja Jürgen Klopp vastasi tiukasti kysymykseen someviesteistä, joissa on moitittu joukkueen kokoonpanoa.

– Näille ihmisille ei ole yhtään mitään syytä antaa huomiota. Ette saa minun ajatuksiani tähän. Arjessani on vähän aikaa idioottimaisuuksille – ja vielä vähemmän sosiaalisen median suhteen, Klopp ärähti.

Torstaina Münchenissä pelattu Kansojen liigan ottelu Serbiaa vastaan toi Kloppille ensimmäisen voiton Saksan peräsimessä. Peli päättyi 2–0.

AfD:n poliitikot ovat aiemminkin arvostelleet maajoukkuetta samantapaisesti. Vuonna 2024 ennen EM-kilpailuja Björn Höcke kritisoi joukkueen osoittamaa tukea seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille.