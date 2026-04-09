Ilveksen tasoitusmaaliin johtanut KalPan epäonnistunut purkuyritys oli SM-liigan tähänastisen pudotuspelikevään dramaattisin hetki.

Kotikaukalossaan peräti 87 kertaa laukonut Ilves sai puolivälieräsarjan viidennessä ottelussa avausmaaliaan aina varsinaisen peliajan päätösminuutille saakka.

Pahasti altavastaajana ollut KalPa oli päässyt niskan päälle Teemu Hartikaisen toisen erän alun ohjauksella, ja vieraiden 1–0-johtolukemat pysyivät sitkeästi taululla Ilveksen hurjasta tulituksesta huolimatta aivan loppuun asti.

Viimeinenkin yritys näytti jo päättyvän Ilveksen kannalta tuloksettomasti, kunnes KalPa-puolustaja August Tornberg lähti kiekon saatuaan vippaamaan sitä kiireellä rystyltä keskialueelle.

Roiskaisu kohdistui suoraan Ilves-pakki Radek Kucerikiin, joka otti kiekon alas ja laukoi 1–1-tasoituksen vain 27 sekuntia ennen ottelun loppua. Lopulta Ilves ratkaisi voiton jatkoerän lopulla Lukas Jasekin karattua alivoimalla läpiajoon.

– Se oli yksi isoimpia (hetkiä) koko kevään ajalta, MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi totesi torstain Liigaviikko-ohjelmassa.

