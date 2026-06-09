Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman 19. kausi pyörähtää käyntiin suurella paljastuksella.
Tulevalla Tanssii Tähtien Kanssa -kaudella tanssiparketilla nähdään jo etukäteen suurta kiinnostusta herättänyt uudistus, kun Ernest Lawson saa vierelleen uuden juontajaparin.
Kauden aloittavassa esittelyjaksossa 30.8. paljastuu, kuka tunnettu henkilö on kyseessä.
Jaksossa syvennytään myös uusien tähtioppilaiden mietteisiin tulevasta kaudesta sekä näemme, kuinka tähtiesiintyjät valmistautuvat ohjelman alkamiseen.
Uusi kausi tuo tullessaan myös musiikillisen muutoksen, sillä TTK:n live-orkesteri uudistuu.
Lasse Piirainen on TTK:n uusi kapellimestari.
Uudella kokoonpanolla aloittavan orkesterin kapellimestarina toimii hurmaava ja taitava pianisti Lasse Piirainen.
– On suuri kunnia olla mukana ohjelmassa ensi syksynä. Kyseessä on ikoninen ohjelma ja olen iloinen, että tulin valituksi tähän todella mielenkiintoiseen tehtävään, Piirainen kertoo.
Parketin laidalla nähdään tuttu tuomaristo: Jukka Haapalainen, ja , jotka arvioivat esityksiä tarkalla silmällä, suurella tunteella ja tinkimättömällä ammattitaidolla.