Naton Euroopan-joukkojen komentaja on kommentoinut Venäjän hybridikampanjaa.
Sotilasliitto Naton Euroopan-joukkojen komentaja Alexus Grynkewichin mukaan Venäjän hybridikampanja Euroopassa ei toimi.
Grynkewich toteaa, että Venäjä ei ole hybridikampanjallaan onnistunut saamaan eurooppalaisia maita lopettamaan Ukrainan tukemista.
Europarlamentaarikoista koostuvalle komitealle puhunut kenraali nosti esiin muun muassa räjähdeiskun yrityksen saksalaiselle lentokentälle ja venäläisen sota-aluksen tanskalaishelikopteria kohti ampumat varoituslaukaukset.
Grynkewichin mukaan Nato pystyy vastaamaan uhkiin ja puolustautumaan niitä vastaan.