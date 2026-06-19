Juhannusaaton iltapäivää ja iltaa vietetään pääosin poutaisessa ja melko lämpimässä säässä, Ilmatieteen laitos kertoo.

Sadekuuroja on juhannusaattona Suomessa lähinnä Pohjois-Lapissa.



Juhannuskokkoja voi polttaa koko maassa. Pirkanmaan pelastuslaitos muistuttaa, että tulenteossa on aina pidettävä varovaisuus ja harkinta mukana. Avotulta ei saa tehdä, jos olosuhteet aiheuttavat vaaran palon leviämiselle.



Kokon paikka tulee myös valita harkiten. Lintujen pesimäluoto on väärä paikka juhannuskokolle ja luonnonsuojelulain vastaista, Birdlife korostaa.