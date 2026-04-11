Jyrki 69 kertoo, että teologian opinnot ovat olleet hänelle pitkäaikainen tavoite, mutta hengellisuus on näkynyt aina myös musiikissa. Ensimmäinen virsisingle on nyt julki.
The 69 Eyes -yhtyeestä tuttu Jyrki 69 eli Jyrki Linnankivi ja kansanmusiikista tunnettu Pekko Käppi ovat tehneet yhdessä albumillisen virsisovituksia. Ensimmäinen maistiainen tulevalta Wirsiä-levyltä, virsi numero 484 – Totuuden henki, on vasta julkaistu.
Huomenta Suomessa vierailleen kaksikon mukaan kyse on tutuista virsistä, jotka on sovitettu perinteisiä soittimia ja omaleimaista poljentoa hyödyntäen.
Kaksi muusikkoa löysi toisensa keikan kautta
Yhteistyö sai alkunsa, kun papiksi nykyisin opiskeleva Jyrki 69 näki Käpin esiintyvän Robert Plantin keikan lämmittelijänä Finlandiatalolla.
– Olin katsomassa Robert Plantin keikkaa suurin piirtein vuosi sitten. Samalla kun katselin hänen keikkaansa, sain oivalluksena, että olisi kiva tehdä virsiä, sanoo Jyrki 69.
Kuusysi kertoo lähettäneensä Käpille viestin jo samana iltana.
– Sitten alle vuorokaudessa rupesin kuumottamaan, että hei, mulla on yksi idea, sanoo Kuusysi.
Käpiltä vastaus tuli hänen mukaansa lyhyesti.
– No kyllä mä vastasin "joo", sanoo Pekko Käppi.
