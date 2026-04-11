Goottirokkari Jyrki 69 veisaa nyt virsiä: "Tuo kummasti vetreyttä" 12:13 The 69 eyes -yhtyeen keulakuva Jyrki69 intoutui virsistä – näin syntyi Wirsiä-albumi. Julkaistu 11.04.2026 12:15 Krista Rastamo krista.rastamo@mtv.fi Jyrki 69 kertoo, että teologian opinnot ovat olleet hänelle pitkäaikainen tavoite, mutta hengellisuus on näkynyt aina myös musiikissa. Ensimmäinen virsisingle on nyt julki. The 69 Eyes -yhtyeestä tuttu Jyrki 69 eli Jyrki Linnankivi ja kansanmusiikista tunnettu Pekko Käppi ovat tehneet yhdessä albumillisen virsisovituksia. Ensimmäinen maistiainen tulevalta Wirsiä-levyltä, virsi numero 484 – Totuuden henki, on vasta julkaistu. Huomenta Suomessa vierailleen kaksikon mukaan kyse on tutuista virsistä, jotka on sovitettu perinteisiä soittimia ja omaleimaista poljentoa hyödyntäen. Kaksi muusikkoa löysi toisensa keikan kautta Yhteistyö sai alkunsa, kun papiksi nykyisin opiskeleva Jyrki 69 näki Käpin esiintyvän Robert Plantin keikan lämmittelijänä Finlandiatalolla. – Olin katsomassa Robert Plantin keikkaa suurin piirtein vuosi sitten. Samalla kun katselin hänen keikkaansa, sain oivalluksena, että olisi kiva tehdä virsiä, sanoo Jyrki 69. Kuusysi kertoo lähettäneensä Käpille viestin jo samana iltana. – Sitten alle vuorokaudessa rupesin kuumottamaan, että hei, mulla on yksi idea, sanoo Kuusysi. Käpiltä vastaus tuli hänen mukaansa lyhyesti. – No kyllä mä vastasin "joo", sanoo Pekko Käppi. Asian ytimessä.doc: Jyrki 69 – pimeydestä valoon Jyrki 69 vaihtoi keikkalavat alttariin ja lähti Utsjoelle. Mitä tapahtuu, kun goottirokkarista tulee pappi?

Dokumentti on katsottavissa MTV Katsomossa.

Instrumenttina jouhikko

Albumin soinnissa keskeinen soitin on jouhikko. Käpin mukaan kyse on vanhasta suomalais-karjalaisesta jousisoittimesta.

– Jouhikko on yksi Euroopan vanhimpia jousisoittimia, sanoo Käppi.

Käppi kertoo, että soittimen juuret ulottuvat kauas ja sitä on soitettu vielä reilu sata vuotta sitten muun muassa Karjalassa, Suomen puolella ja Virossa.

– Jouhikolla on soitettu sen ajan kuuminta tanssimusaa ja sellaista, mitä nuoriso on halunnut kuulla.

Virret saavat rauhoittumaan

Kaksikko kertoo tavoitelleensa virsistä pysäyttävää tunnelmaa. Jyrki 69:n mukaan ensisinglestä on tullut palautetta, että siihen on helppo keskittyä.

– Nuorina me olimme villejä koululaisia. Meidät on saatu hiljaisiksi ja hiljenemään ja rauhoittumaan, kun me ollaan opeteltu ja laulettu virsiä.

Jyrki 69 kertoo käyneensä seurakuntaharjoittelunsa aikana muun muassa hoivakodeissa, joissa veisataan virsiä.

– Virsien veisuu tuo kummasti vetreyttä ja virkeyttä tälläkin tasolla, sanoo Kuusysi.

Virsissä pitkä suomenkielisen lyriikan jatkumo

Käppi nostaa virsien merkityksen myös suomenkielisen laululyriikan historiassa.

– Virsiä on ruvettu suomenkielellä kirjoittamaan 1500-luvulla. Ensimmäinen virsikirja ilmestyi jo 1500-luvun lopulla. Se on ensimmäistä suomenkielellä kirjoitettua laululyriikkaa, Käppi sanoo.

Käpin mukaan virsikirja on yhä käytössä, vaikka yli 500 virren tuttuus vaihtelee.

– Ne perusvirret siellä on ajattomia hittejä. Kyllä ne siellä pysyvät mukana, Käppi sanoo.

Jyrki 69 kertoo, että teologian opinnot ovat olleet hänelle pitkäaikainen tavoite, mutta hengellisuus on näkynyt myös musiikissa.

– Olen huomannut, että se on vaikuttanut aina. Kun katselen taaksepäin bändin tekemisiä, kyllä siellä on tämä minun ajatusmaailmani sanoissa takana. Siellä on toivoa mukana ollut aina, Kuusysi sanoo.

Keikoille laajalla skaalalla

Virsialbumin on määrä ilmestyä syksyllä. Keikkapaikoista kaksikko ei vielä paljasta tarkemmin, mutta ajatus esiintymisistä elää laajalla skaalalla.

– Toivottavasti mahdollisimman monipuolisissa paikoissa, Käppi sanoo.