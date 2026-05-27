Mittatilaustyönä tehty yo-lakki voi maksaa parisataa euroa.
Yhä useampi haluaa perinteisestä ylioppilaslakista asteen verran persoonallisemman version ja teettää siihen muutoksia. Lakkiin saatetaan ostaa erillinen vuori, nauha, lyyran tai lippa. Saatavilla on myös vegaanisia lakkeja, jotka eivät sisällä eläinperäisiä materiaaleja.
Suurin osa ylioppilaslakeista valmistetaan ulkomailla, sillä vain yksi yritys ompelee perinteisiä valkolakkeja yhä käsityönä kotimaassa.
Viime vuosina yksilöllisesti tuunatut ylioppilaslakit ovat yleistyneet erityisesti tytöillä.
Kalleimpiin, eli vajaan 200 euron lakkeihin, voi muuttaa kaikki yksityiskohdat. Pakettiin kuuluu myös lyyrat vanhemmille ja vieraskirja.
Sebastian Siuko ja Peppi Sollman esittelevät lakkejaan.
Sebastian Siuko kertoo lakkinsa olevan suht' koht' perinteinen, mutta jotakin persoonallista hänkin halusi mukaan.
– Lakin sisältä löytyy Alppilan lukion logo. Halusin kuitenkin kunnioittaa sitä lukiota, joka minusta teki ylioppilaan, Siuko sanoo.
Mohammed Khan ja Janna Hämäläinen saavat lakin päähänsä lauantaina.