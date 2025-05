Mökille omin luvin asettautunut "vieras" voi tulla kalliiksi

Epätoivottu villieläin "alivuokralaisena" mökillä voi aiheuttaa kallista tuhoa.

Jos mökki ei ole ollut asuttuna, voi mökille palaavaa kesälomalaista odottaa astetta ikävämpi yllätys.

Villieläimet saattavat nimittäin etsiä suojaa ihmisten asumuksista ja pesiä mökille.

Suloiset eläimet voivat muodostua kinkkiseksi ongelmaksi mökille asettautuessaan, sillä vierailu voi tehdä kipeää kukkarolle.

– Mökin rakenteissa varsinkin näädät ja minkit voivat aiheuttaa jopa tuhansien eurojen vahingot, sillä vaikeimmissa tapauksissa näiden majoittumisen jälkeen joudutaan purkamaan ja vaihtamaan mökin rakenteita ja eristeitä, POP Vakuutuksen palvelujohtaja Tommi Lehmusvirta kertoo tiedotteessa.

Näädät ja oravat pesiytyvät yleensä rakennusten välikattoihin, kun minkit ja supikoirat suosivat usein rakennuksen alapohjaa.

Mistä tietää, että mökillä asuu näätä tai minkki?

Paha haju voi paljastaa näädän tai minkin mökkimajailun.

Eläimillä on tapana tehdä tarpeitaan välikattoon ja alapohjaan. Lisäksi ne kuljettavat sinne myös eläinten raatoja, jotka alkavat usein haista, tiedotteessa kerrotaan.

Myös ääni voi paljastaa ei-toivotun vierailijan. Vaikka näätää ja minkkiä voi erehtyä pitämään hiirenä, rottana tai oravana, esimerkiksi näädästä ja sen poikasista lähtee usein kovempi ääni. Näätä saa poikasia 2–5 ja minkki 5–7, joten erityisesti yöaikaan meteli voi olla melkoinen.

Miten näätä häädetään?

Jos näätä on pesiytynyt mökille, on mökkeilijän tilanne hankala. Näätä on nimittäin metsästysaikojen ulkopuolella rauhoitettu eläin. Tämä tarkoittaa, että metsästyslaki kieltää pesinnän ja poikasten häirinnän rauhoitusaikana. Näädän metsästysaika on elokuun alusta maaliskuun alkuun.

Kun rauhoitusaika on päällä, ei näätää saa häätää edes luovemmilla keinoilla, kuten soittamalla musiikkia kovaa. Lehmusvirran mukaan ei oikein muuta voi kuin yrittää jatkaa normaalia mökkielämää ja toivoa, että ei-toivottu vieras häiriintyy näistä äänistä sen verran, että se haluaa muuttaa pois.

Jos eläin on pakko siirtää, häätämiseen voi hakea luvan Riistakeskukselta.

Minkki ja supikoira puolestaan ovat haitallisia vieraslajia, joita voi pyytää vuoden ympäri.

Millaisia mökkien pienpedot ovat, ja mihin tulee soittaa pedon kohdatessaan? Juttu jatkuu videon alla.

10:34 Mökkien pihoilla tavataan useita haitallisia pienpetolajeja; esimerkiksi supikoira tuottaa 10 poikasta vuodessa ja on kaikkiruokainen selviytyjä, minkki sen sijaan osaa piilotella ja lisääntyy kovaa vauhtia.

Näin vältyt tuhoilta

Vakuutus ei useinkaan korvaa esimerkiksi hiirien, myyrien ja näätien aiheuttamia vahinkoja. Jotta välttyisi maksumieheksi joutumisen, on ennaltaehkäisy paras tapa välttyä villieläinten aiheuttamilta vahingoilta.

Varmista esimerkiksi, että ruokajätteet ja muut roskat säilytetään tiiviisti suljetuissa astioissa, ja pidä komposti ja roskat kaukana mökistä.

Älä jätä lemmikkienkään ruokaa ulos, sillä se voi houkutella villieläimiä.

Jos leikkaat vielä ruohon säännöllisesti ja poistat pensaat, puut ja muut piilopaikat mökin seinustojen läheltä, villeläimillä on vähemmän piiloutumis- ja kiipeämismahdollisuuksia.

Lähteet: Pop Vakuutus, Suomen Riistakeskus