



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota

Lauma-gameshow alkaa – juontajana jatkaa Roope Salminen Julkaistu 43 minuuttia sitten Rebeca Romero rebeca.romero@mtv.fi

Roope Salmisen ideoimassa ja juontamassa gameshow'ssa kysymyksiin ei haeta oikeita vaan suosituimpia vastauksia. Lauma kokoontuu jälleen. Kilpailussa kysymyksiin ei haeta oikeita vaan suosituimpia vastauksia. Ne, jotka vastaavat niin kuin suurin osa pelaajista, käärivät pisteet itselleen. Tuttuina kasvoina MTV:llä lauantaina 18.4. alkavassa Laumassa nähdään Köpi Kallio, Fathi Ahmed ja Heli Sutela. Uutena jäsenenä Laumaan liittyy komedian moniosaaja Ursula Herlin, jolta taittuu sekä käsikirjoitukset kameran takana että koomikon keikat yleisön edessä. Syvältä Itä-Suomen syvyyksistä tiensä Laumaan on löytänyt myös Joensuun lahja suomalaiselle komedialle, stand up -koomikko Matti Paalanen. Lisäksi jokaisessa jaksossa Lauman jäljille yrittävät myös vaihtuvat vieraat. Laumahenkeään mittaamaan saapuvat muun muassa Linda Lampenius

,

,

,

,

,

ja

. Jokaisessa jaksossa on kolme vierasta. Laumaa paimentaa

.

Vakiopanelistit

URSULA HERLIN

Ursula Herlin

Ursula Herlin on monipuolinen komediantuottaja, sillä stand up -lavojen lisäksi häntä näkee improvisaatiokeikoilla, televisio-ohjelmissa sekä TV-käsikirjoittajana.

Lohjalaisen perheenäidin lempeän julkisivun takaa singahtelee teräviä ja hulvattomia havaintoja kaikesta, mikä saa ihmiset nauramaan.

– Ilolla ja kovalla voitontahdolla lähdin mukaan Laumaan. Tosi kiva tehdä duunia näiden tyyppien kanssa.



MATTI PAALANEN

Matti Paalanen

Alun perin pietarsaarelainen Matti Paalanen on naurattanut ja ihastuttanut stand up -lavoilla jo yli kymmenen vuotta.

Ennen muuttoaan pääkaupunkiin Paalanen oli Joensuun stand up -skenen luojia ja toi open mic -illat ravintola Kerubiin.

– Lähden laumaan yhden tavoitteen kanssa. Hävitä kaikki jaksot. Muuten olen ihan innoissani.



HELI SUTELA

Heli Sutela

Heli Sutela on Lappeenrannasta kotoisin oleva ammattinäyttelijä, joka on sukeltanut suuren yleisön tietoisuuteen koomisella taidokkuudellaan sekä komediaklubeilla että televisiossa ja elokuvissa.

– Halusin lähteä mukaan, koska pelin idea on mielestäni nerokas. Tiedon sijasta keskitytään miettimään mitä muut ajattelevat. Yleisimpään vastaukseen osuessa on ihanan lohdullista tajuta, kuinka samanlaisia me ollaan ja joskus taas pää meinaa räjähtää, kun ei tajua miten toiset on asian miettineet. Ohjelmassa on myös muutama hyvä läppä, muillakin kuin minulla.



FATHI AHMED

Fathi Ahmed

Järvenpääläinen Fathi Ahmed, vuoden 2013 stand up -tulokas, on voittonsa jälkeen kerännyt mainetta niin liveyleisön kuin televisionkatsojien edessä.

– Laumasta tulee aina jännä fiilis, ja jos jotain saa tehdä toisen kauden niin eihän siis voinut kovin pahasti epäonnistua ekalla kerralla. Eli mennään huumorilla ja hassuttelulla eteenpäin. Uudet panelistit yllättivät myös positiivisesti. Matti ja Ursula sopivat hyvin hassuun sakkiin.



KÖPI KALLIO

Köpi Kallio

Köpi Kallio on radiomaailmasta televisioon tiensä löytänyt porilainen esiintyjä. Köpiltä luonnistuu niin aamushow’t kuin stand up -kiertueetkin.

– Hyvillä mielin kakkoskaudelle! Lupaan osaltani entiseen tapaan huonoja Lauma-vastauksia ja kohtuuttomia vitsejä. Porukka on hyvä, mutta erikoinen – eli tuskin kovin monen pulssilla tässä pysyy. Ainakaan Helin. Hänellä nyt ei ole pulssia juuri ollenkaan.

Lauma alkaa MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla la 18.4. klo 21. MTV Katsomo+ -tilaajille seuraava jakso ennakkoon.

Rebeca Romero MTV Uutiset Rebeca Romero työskentelee MTV Uutisissa apulaistuottajana. Hän suunnittelee ja toteuttaa viihdemaailmaan ja tv-ohjelmiin liittyviä journalistisia sisältöjä. Voit olla yhteydessä Romeroon esimerkiksi juttuvinkkien tiimoilta.

