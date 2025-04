Moderni perhe -tähti kuuli lääkäriltä karut sanat juuri ennen lapsensa syntymää: "He sanoivat minulle, että teen kuolemaa"

Adam Devinen lapsuuden onnettomuuden seuraukset saattoivat oireilla tavalla, joka sai lääkärit täysin ymmälleen.

Muun muassa Moderni perhe -sarjasta tunnettu yhdysvaltalaisnäyttelijä Adam Devine, 41, joutui lapsena vakavaan onnettomuuteen, kun hän jäi 11-vuotiaana sementtirekan alle ylittäessään tietä.

Devine kertoi vastikään In Depth With Graham Bensinger -podcastissa, että hän on viime vuosien aikana kokenut toisinaan voimakkaita kouristuksia sekä kipuja, joille ei ole ollut selitystä.

Ei kovinkaan kauan sitten Devineä tutkineet lääkärit olivat sitä mieltä, että nämä oireet liittyisivät jäykkyysoireyhtymään. Se on harvinainen autoimmuuninen neurologinen sairaus, joka tavallisimmin aiheuttaa lihasjäykkyyttä sekä kivuliaita, ajoittaisia kouristuksia, jotka voivat pahentua ajan mittaan.

Muun muassa kanadalaislaulaja Céline Dion sairastaa stiff-person -oireyhtymää. Neuroliiton mukaan SPS on erittäin harvinainen sairaus, jonka esiintyvyys on noin 1-2 ihmisellä miljoonasta.

Devinen lääkärit olivat aluksi ymmällään tämän oireista, mutta diagnosoivat lopulta jäykkyysoireyhtymän. Diagnoosin mukana tuli myös kova tuomio.

– Hetken ajan he sanoivat minulle, että teen kuolemaa. Kirjaimellisesti vuosi sitten he sanoivat minulle näin, Devine kertoi podcastissa.

Näyttelijän mukaan hän oli saanut diagnoosin kuukausi ennen esikoisensa syntymää alkuvuodesta 2024. Devinelle oli myös hänen kertomansa mukaan kerrottu, että hänen elinajanodotteensa diagnoosista olisi noin kuusi vuotta.

Myöhemmin Devine kertoi tavanneensa henkilön, joka puolestaan arveli tämän oireiden liittyvän jäykkyysoireyhtymän sijaan lapsuuden onnettomuuteen. Devine itse arvelee sen, että hän alkoi harrastaa pandemia-aikana aktiivisesti pyöräilyä sekä Crossfitia, saattaneen vaikuttaa oireiden pahentumiseen.

Devinen mukaan hänen oireensa ovat helpottuneet kantasoluhoidon myötä.

Lapsuudessa tapahtunut onnettomuus aiheutti Devinelle pitkäaikaisen jalkavamman ja vaikutti myös hänen nivusiinsa, lonkan nivelsiteeseen sekä selkään. Devine ei pystynyt lapsena kävelemään pitkään aikaan ja hänelle tehtiin näyttelijän kertoman mukaan kymmeniä leikkauksia.

Moderni perhe -sarjassa Devine esitti lastenhoitaja Andya.

Lähteet: New York Post, CNN