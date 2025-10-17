Hallitus ei ole vielä saanut ratkaistua sitä, pitääkö taksamittarit määrätä pakollisiksi takseihin. Tavoitteena on selkeyttää alan pelisääntöjä ja torjua harmaata taloutta.

Kaikki eivät taksi-alalla ole vakuuttuneita siitä, että mittarit torjuisivat harmaata taloutta tehokkaasti. Hallituspuolueista erityisesti Perussuomalaiset on vaatinut taksamittareita kaikkiin takseihin.

– Se (mittaripakko) ei korjaisi ongelmia. Taksamittarit olivat käytössä jo vanhaan hyvään aikaan. Olen noin 20 vuotta tätä taksialaa katsellut ja en ole kuullut yhtään tapausta, jossa joku ilman mittaria pimeänä ajettu kyyti olisi jäänyt verottajalle kiinni mittaripakosta huolimatta, Menevä-taksin markkinointijohtaja Arto Peisa pohtii.

– Sen sijaan työnantajalle pimeistä kyydeistä jäi kiinni. Työnantajalla on se tarvittava näkymä ja ymmärrys. Valvonta pitäisi kohdistua meihin taksiyrityksiin, Peisa jatkaa.

Moni perinteinen taksiyritys sanoo mittareiden olevan kuitenkin välttämättömiä.

– On järkevää, että kaikkien liiketoiminta toimii samoilla säännöillä ja on viranomaisten valvottavissa. Kun ei parempaakaan keinoa ole kuin taksamittari, niin niiden pitäisi ehdottomasti olla välttämättömiä kaikissa takseissa, Lähitaksi Oy:n toimitusjohtaja Petri Aarnio sanoo.

Mittari voi olla osalle kallis hankinta

Kuljetusalan uudemmat tulokkaat, kuten Bolt ja Uber, eivät kannata mittaripakkoa ja puhuvat ennemmin digitaalisista tunnistus- ja valvontajärjestelmistä.

– Mittari on järkevä takseille, jotka ottavat asiakkaita kadulta, mutta ei sovelluspohjaisille kyydeille, joissa hinta, reitti ja kuljettajan tiedot sovitaan etukäteen. Niille, jotka ajavat vain sovelluksen kautta, taksamittari olisi tarpeeton ja kallis investointi – laite asennuksineen maksaa noin 2 000 euroa, johtaja Andreas Holmberg Boltista kertoo MTV Uutisille sähköpostitse.

Ratkaisevana pidetään sitä, kuinka hyvin valvonta ja tietojen vaihto onnistuu yritysten ja verottajan yhteistyön kautta.

– Sovellusten, kuten Boltin, kautta tilatut kyydit tallennetaan digitaalisesti ja raportoidaan EU-lainsäädännön mukaisesti sekä Traficomille että Verohallinnolle. Tämä antaa viranomaisille täyden näkyvyyden jokaiseen matkaan – fyysinen taksamittari ei parantaisi tätä, Boltin Holmberg painottaa.

Ovatko mittarit välttämättömiä?

Menevä-Taksi on myös tehokkaan valvonnan kannalla.

– Meidän mielestä valvonta on hyvä juttu ja meitä (yrityksiä) pitäisi haastaa markkinatoimijoina tällaisessa, että mietittäisiin verottajan kanssa yhdessä, kuinka se yritysten data saataisiin hyötykäyttöön, markkinointijohtaja Peisa sanoo.

Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (ps.) ei pidä mittaripakkoa ihan välttämättömänä, jos kepulikonsteja voidaan ehkäistä tehokkaasti muilla keinoilla.

Hallituksen odotetaan sopivan taksilainsäädännön muokkauksista lähiaikoina.