Kansanedustaja sanoo MTV Uutisille, että hänen kokemuksensa on "räikeä ja elävä esimerkki, miten villinä taksitouhu pyörii".

Kokoomuksen kansanedustaja Marko Kilpi kertoo Facebook -tilillään joutuneensa taksihuijauksen kohteeksi.

Hän kirjoittaa sunnuntaisessa julkaisussaan kulkeneensa saman matkan aamulla Messukeskukseen ja palanneensa sieltä iltapäivällä.

Julkaisuun hän on liittänyt kuvan kummankin matkan kuiteista.

– Kummassakin kuitissa lukee Taksi Helsinki. Toinen on aito, toinen ei. Toisessa on tuplahinta, toisessa ei. Kummankin auton kyljessä oli kookkaat, kauaksi näkyvät Taksi Helsinki -mainokset, hän kirjoittaa.

Kuittien mukaan hän on kulkenut aamulla 19. marraskuuta noin 3,7 kilometrin mittaisen matkan ja samana iltapäivänä noin 4 kilometrin matkan. Aamun matkasta hän on maksanut 24,3 euroa ja iltapäivän matkasta 41,86 euroa.

– Messukeskuksen tilaisuus oli juuri sellainen, joka oli erityisen houkutteleva vedätyksille - paljon ulkomaalaisia ja ulkopaikkakuntalaisia, joilta on lapsellisen helppoa ylihintaa riistää ja vaikka asian huomaisikin, huijaus tahtoo mennä väkisinkin läpi, hän kirjoittaa.

