Kansanedustaja sanoo MTV Uutisille, että hänen kokemuksensa on "räikeä ja elävä esimerkki, miten villinä taksitouhu pyörii".
Kokoomuksen kansanedustaja Marko Kilpi kertoo Facebook -tilillään joutuneensa taksihuijauksen kohteeksi.
Hän kirjoittaa sunnuntaisessa julkaisussaan kulkeneensa saman matkan aamulla Messukeskukseen ja palanneensa sieltä iltapäivällä.
Julkaisuun hän on liittänyt kuvan kummankin matkan kuiteista.
– Kummassakin kuitissa lukee Taksi Helsinki. Toinen on aito, toinen ei. Toisessa on tuplahinta, toisessa ei. Kummankin auton kyljessä oli kookkaat, kauaksi näkyvät Taksi Helsinki -mainokset, hän kirjoittaa.
Kuittien mukaan hän on kulkenut aamulla 19. marraskuuta noin 3,7 kilometrin mittaisen matkan ja samana iltapäivänä noin 4 kilometrin matkan. Aamun matkasta hän on maksanut 24,3 euroa ja iltapäivän matkasta 41,86 euroa.
– Messukeskuksen tilaisuus oli juuri sellainen, joka oli erityisen houkutteleva vedätyksille - paljon ulkomaalaisia ja ulkopaikkakuntalaisia, joilta on lapsellisen helppoa ylihintaa riistää ja vaikka asian huomaisikin, huijaus tahtoo mennä väkisinkin läpi, hän kirjoittaa.