Taksamittari koetaan paluuna menneisyyteen, todetaan Boltista.

Vuoden 2018 taksiuudistuksen jälkeen taksiliikenteen toimivuus on ollut jatkuvien kiistojen aiheena. Samaan aikaan Suomeen ovat rantautuneet niin sanotut kyytisovellukset ja koko kenttä on muuttunut lyhyessä ajassa todella paljon.

Taksialan säätelyä uudistetaan jälleen ja tavoitteena on lisätä taksiliikenteen turvallisuutta, palauttaa asiakkaiden luottamus ja kitkeä pimeitä takseja liikenteestä.

Viikko sitten hallitus esitti nipun uudistuksia, joka lisää taksialan säätelyä.

Hallitus haluaa, että lupaehtojen ja kuljettajien koulusta lisätään, taksina toimiviin autoihin halutaan värilliset rekisterikilvet ja pakolliset taksamittarit palautetaan kaikkiin kyytipalveluita tarjoaviin autoihin.

Sekä taksiliitossa että kyytisovellus Boltilla hallituksen uudistuksia kiitellään, mutta taksamittareiden paluu koetaan kyytisovellus Boltilla paluuna menneisyyteen.

– Lain mukaan mittari pitää olla autossa, jossa hintaa ei ole sovittu etukäteen, kuten sovelluksessa tai suullisesti. Tätä me kannatamme täysin. Mutta, että mittari pitää löytyä myös autosta, jonka ei ole tarkoituskaan ottaa kyytejä tolpalta, lisää vain taksiyrittäjän kustannuksia, sanoo Boltin maajohtaja Mikael Uusivuori.

Taksamittarin seuraa myös ajettuja kilometrejä

Taksiliiton toimitusjohtaja Annukka Mickelsson puolestaan pitää taksamittareiden paluuta hyvänä.