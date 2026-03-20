Pääsiäisen sää tarjoaa jännitysnäytelmää.
Ensiviikon lämpötilapoikkeamat näyttävät, että viikko on normaalia lämpöisempi.
– Puna-oranssisävy Suomessa merkitsee, että meillä jatkuu normaalia lämpimämpi keväinen sää, kertoo MTV Uutisten meteorologi Markus Mäntykannas.
Pääsiäisviikolla tunnelma säässä kuitenkin muuttuu.
Ennusteiden mukaan lämpimän ja kylmän ilman raja voi kiristyä Suomenlahden tuntumaan, jolloin vaihtoehdot vaihtelevat takatalvesta jopa ennätykselliseen lämpöön.
– Ennen pääsiäistä Virossa voi olla jopa 20 astetta lämmintä. Lämmin kieleke on tosi lähellä Suomea.
Toinen vaihtoehto on kuitenkin takatalvi, sillä Venäjältä puskee Suomeen kylmää ilmaa.