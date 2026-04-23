Neljättä kertaa järjestettävä arkinuukailuviikko käynnistyi maanantaina. Huomenta Suomessa teemaviikon tarkoitusta avasivat Maaseudun Sivistysliiton kehittämispäällikkö Timo Reko ja kyläkehittäjä Iida Rainio.
Arkinuukailu on jokapäiväisessä elämässämme tapahtuvaa säästäväisyyttä.
– Olemme määritellyt arkinuukailun niin, että se ei ole nuukailua, eikä saituutta, vaan se on kekseliäisyyttä ja luovuutta, Reko kertoo.
Arkinuukailu voi näkyä pieninä valintoina, kuten käytetyn ostamisena, arkiliikuntana ja ruoan hävikin vähentämisenä.
– Ainakin minulle lähellä sydäntä on arkiliikunta. Tykkään pyöräillä ja kävellä, esimerkiksi työmatkani, Rainio paljastaa.
Suomessa puhutaan paljon säästäväisyydestä, mutta luonnonvarojen kulutus on silti kovaa.