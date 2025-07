Takaisinveto: Lasten juomalaseissa loukkaantumisvaara

Lasten juomalaseja vedetään takaisin.

Stockmann tekee takaisinvedon lasten juomalaseista rikkoutumisvaaran vuoksi.

Takaisinveto koskee Stockmannin myymiä Villeroy & Bochin laseja Hungry as a Bear, Happy as a Bear, Roar like a Lion ja Walk like an Elephant.

– Vialliset lasit voivat rikkoutua, jos tuotteisiin kohdistuu painetta. Tämä voi aiheuttaa loukkaantumisvaaran. Syy valmistajan havaitsemaan laatuvaihteluun on peräisin tuotantoprosessista ja aiheuttaa laseissa liian korkean jännityksen, Stockmann kertoo takaisinvetotiedottessaan.

Laseja on myyty Stockmannilla syksyn 2024 ja kevään 2025 Hullut Päivät -kampanjoissa tavarataloissa ja verkkokaupassa.

– Ohjeistamme asiakkaitamme lopettamaan tässä ilmoituksessa mainittujen lasten juomalasien käytön heti. Pyydämme palauttamaan virheelliset tuotteet lähimpään Stockmann-tavarataloon tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Ostos hyvitetään täysimääräisesti.

Lasien tuotenumerot ovat 14-8665-7458, 14-8664-7458, 14-8673-7458, 14-8674-7458.

Lue myös:

Katso myös: Miksi temutamme krääsää? Asiantuntija listaa syyt

10:08 Temun ongelmallisuus on tiedossa. Silti krääsäpaketteja tilataan runsaasti Suomeenkin. Haastattelussa Turun yliopiston työelämäprofessori Arhi Kivilahti ja Vincitin Commercen kehitysjohtaja Anssi Falkia.

Lähteet: Vaaralliset tuotteet, Stockmann