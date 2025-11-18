Etola vetää myynnistä kaksi lasten astiasettiä virheellisten merkintöjen takia.
Etola Shops Oy ilmoittaa vetävänsä myynnistä ja kuluttajilta kaksi lasten aterinsettiä.
Tuotteiden pahvipakkauksessa olevissa merkinnöissä tuotteiden kerrotaan olevan soveltuvia mikroaaltouuniin, mitä ne eivät kuitenkaan ole.
Takaisinveto koskee kahta viisiosaista aterinsettiä:
Lasten astiasetti Dinosaurus, 5 osaa RPSET01 5055071785450 / 21211040
Lasten astiasetti Yksisarvinen, 5 osaa RPSET03 5055071785474 / 21211039
Tuotteita on myyty Etolan myymälöissä ja verkkokaupassa elokuusta 2024 lähtien.
Etola Shops Oy kertoo, että tuotteet voi palauttaa kaikkiin Etolan myymälöihin.
Etola hyvittää tuotteen hinnan. Kuittia tuotteen ostamisesta ei tarvita.