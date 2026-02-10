Takaisinvedettävät IKEA-tuotteet:

NYMÅNE-seinä-/lukuvalaisin valkoinen, tuotenumero: 569.09

NYMÅNE-seinä-/lukuvalaisin, antrasiitti, tuotenumero: 504.152.24

NYMÅNE- kaksiosainen seinävalaisin, valkoinen, tuotenumero: 204.286.47

Päiväysleimat, joita takaisinveto koskee (vuosi, viikko): Päiväysleimasta 2217 päiväysleimaan 2550, tavarantoimittajan tunnus 23241.

Takaisinveto ei koske tuotteita, joiden päiväysleima on ennen leimaa 2217 tai leiman 2550 jälkeen, eikä tuotteita, joissa on eri tavarantoimittajan tunnus.

NYMÅNE-seinä-/lukuvalaisin: Päiväysleima ja tavarantoimittajan tunnus löytyvät tarrasta varjostimen sisältä (lamppu pitää irrottaa).

NYMÅNE- kaksiosainen seinävalaisin: Päiväysleima ja tavarantoimittajan tunnus löytyvät tarroista valaisimen takaosassa.