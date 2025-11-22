



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota



Kristan kynttiläkupit räjähtivät juhlissa – tuikkuvalmistajakin ymmällään: "Ainoa selitys, jonka keksin..." Kuvassa yksi haljennut Kivi-kynttilälyhty Kristan kädessä. Julkaistu 24 minuuttia sitten Kati Hyttinen kati.hyttinen@mtv.fi Kynttiläkuppien mystinen räjähtely Kristan juhlissa saa tuikkuvalmistajan ymmälleen. Havin asiantuntija muistuttaa lämpökynttilöiden oikeasta käsittelystä. MTV Uutiset kertoi viikko sitten oudosta tapahtumasarjasta, jossa helsinkiläisen Kristan juhliin tunnelmanluojiksi asetetut kynttilälyhdyt alkoivat räjähdellä yksi toisensa jälkeen. Sen enempää Krista kuin kynttilöiden luona olleet vieraatkaan eivät keksineet syytä lyhtyjen äkilliseen hajoamiseen. Kaikkiaan kynttiläkuppeja hajosi kolme. Yhtenä vaihtoehtona Krista piti sitä, että lämpökynttilöissä oli jotain vikaa. Krista kertoi, että samoja peruskynttilöitä hän oli tosin polttanut monesti ennenkin ilman ongelmia. Kynttilälyhtyjen merkkiä hän ei muistanut. Lue lisää: Erikoinen käänne Kristan juhlissa: Tuikkukupit räjähtelivät rikki yksi toisensa jälkeen





Iittalan kynttilälyhdyille kävi Kristan juhlissa köpelösti. Kuvissa rikki menneitä tuikkukuppeja. MTV

MTV Uutiset kertoi samantyyppisestä tapauksesta myös viisi vuotta sitten.

Helsinkiläisen Sini Koskensepän kotona käytössä ollut Iittalan Kivi-kynttilälyhty halkesi tuolloin, kun sen sisässä olleen lämpökynttilän liekki alkoi roihuta poikkeuksellisen isona.

Kun Koskenseppä jakoi tallenteen tilanteesta Facebookissa, kävi ilmi, että monelle muullekin oli käynyt samalla tavalla.

Havilla ollaan ymmällään

Suomen suurimman teollisen kynttilöiden valmistajan Havin tehdaspäällikkö Päivi Määttä pitää Kristan juhlissa sattunutta tapausta varsin kummallisena.

– Kun näin jutun siitä, mietin pääni puhki, mitä on voinut tapahtua. Siinä kun oli maininta myös siitä, että liekki ei ollut mitenkään loimottanut kynttilöissä, Määttä kommentoi.

Määtän mukaan lämpökynttilän ei pitäisi aiheuttaa tällaisia räjähdyksiä, jos ne palavat normaalisti.

– Ainoa selitys, jonka keksin, on että jos juhlatilassa on ollut todella lämmin ja olisiko parvekkeen ovesta tullut yhtäkkiä sisään kylmää ilmaa. Lämpökynttilöitä ei pidä polttaa vedossa tai edes esimerkiksi ilmalämpöpumpun puhalluksessa.

Myös roskat tai mikä tahansa ylimääräinen materiaali kynttiläkupissa tai lämpökynttilässä voivat altistaa allaspalolle.

– Se on aika vakavakin käyttövirhe, Määttä luonnehtii.

Ei liian pientä eikä umpinaista

Astiakin kannattaa valita tarkkaan.

– Lämpökynttilä tuottaa nimensä mukaan aika paljon lämpöä, ja sen olisi hyvä olla semmoisessa astiassa, josta lämpö pääsee säteilemään pois eikä astia kuumene liikaa. Myöskään liian umpinainen astia ei ole hyvä, koska kynttilöiden hapensaanti voi heikentyä eikä palaminen ei ole niin puhdasta.

On myös muistettava, että kynttilän alumiininen alusta kuumenee voimakkaasti, eli kynttilöitä on poltettava kuumuutta kestävässä kupissa tai muulla alustalla. Niitä ei myöskään saa polttaa liian lähellä toisiaan.

Sammuttaminen tapahtuu Määtän mukaan turvallisimmin tukahduttamalla. Avuksi voi ottaa vaikka kattilankannen, jos varsinaista sammutinta ei ole.

– Varsinkin jos jostain syystä tulee se allaspalo, se on syytä tukahduttaa mahdollisimman nopeasti.

Jos liekkiä alkaa tässä vaiheessa puhaltaa sammuksiin, mahdollisesti jo lähes loppuun palanut kuppi voi ilmavirrasta lähteä liikkeelle ja tuli levitä.

Tukahduttaminen estää myös sammuttamisesta syntyvän käryn.

Lue myös: Perheen riskialtis joulutraditio sai karun lopun

Kaikkein tärkein sääntö

Olennaisinta on se, että tuikkuja ei saa koskaan jättää palamaan valvomatta, Määttä muistuttaa. Myös liekkiä pitää muistaa välillä tarkkailla.

– Suurin virhe on se, että jos kynttilä alkaa palaa omituisesti, sitä ei sammuteta. Jos palamisessa on jotain outoa, kynttilä pitää siis sammuttaa, ettei pääse suurempaa vahinkoa sattumaan.

Myös kynttilöissä voi Määtän mukaan olla virheitä, vaikka sen ehkäisemiseksi kaikki mahdollinen pyritään tekemään.

– Vaikka meilläkin tarkistetaan raaka‑aineet ja kaikki mahdolliset muut tehdään, aina on mahdollista, että siellä on jotain mennyt vinksalleen – ja sitten tapahtuu jotain jännää palaamisen aikana.

Katso myös: Videolta näet, kuinka Kivi-lyhty räjähti Sinin pöydälle

0:18 Katso, miten Sinin Iittalan Kivi-kynttilälyhty pamahti palasiksi vuonna 2020.