Suomen suurimman teollisen kynttilöiden valmistajan Havin tehdaspäällikkö Päivi Määttä pitää Kristan juhlissa sattunutta tapausta varsin kummallisena.
– Kun näin jutun siitä, mietin pääni puhki, mitä on voinut tapahtua. Siinä kun oli maininta myös siitä, että liekki ei ollut mitenkään loimottanut kynttilöissä, Määttä kommentoi.
Määtän mukaan lämpökynttilän ei pitäisi aiheuttaa tällaisia räjähdyksiä, jos ne palavat normaalisti.
– Ainoa selitys, jonka keksin, on että jos juhlatilassa on ollut todella lämmin ja olisiko parvekkeen ovesta tullut yhtäkkiä sisään kylmää ilmaa. Lämpökynttilöitä ei pidä polttaa vedossa tai edes esimerkiksi ilmalämpöpumpun puhalluksessa.
Myös roskat tai mikä tahansa ylimääräinen materiaali kynttiläkupissa tai lämpökynttilässä voivat altistaa allaspalolle.
– Se on aika vakavakin käyttövirhe, Määttä luonnehtii.
– Lämpökynttilä tuottaa nimensä mukaan aika paljon lämpöä, ja sen olisi hyvä olla semmoisessa astiassa, josta lämpö pääsee säteilemään pois eikä astia kuumene liikaa. Myöskään liian umpinainen astia ei ole hyvä, koska kynttilöiden hapensaanti voi heikentyä eikä palaminen ei ole niin puhdasta.
On myös muistettava, että kynttilän alumiininen alusta kuumenee voimakkaasti, eli kynttilöitä on poltettava kuumuutta kestävässä kupissa tai muulla alustalla. Niitä ei myöskään saa polttaa liian lähellä toisiaan.