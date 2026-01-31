Sami Välimäki teki kilpailun toisella kierroksella neljä bogia ja kaksi birdietä.
Suomalaisen golfpelaaja Sami Välimäen kauden toinen PGA-kiertueen kilpailu Yhdysvaltojen San Diegossa päättyi kahden kierroksen jälkeen.
Välimäki käytti varhain lauantaina Suomen aikaan päättyneeseen toiseen kierrokseen 74 lyöntiä ja tuloksena oli kaksi yli parin. Välimäki teki kierroksella neljä bogia ja kaksi birdietä.
Suomalaisen tulokseksi jäi kahden kierroksen jälkeen –2 ja kohtalona oli karsiutua ensimmäisenä pelaajana viimeisiltä kahdelta kierrokselta.
Kisaa johtaa kahden kierroksen jälkeen ylivoimaisesti Englannin Justin Rose tuloksella –17. Rose oli kärjessä myös ensimmäisen kierroksen jälkeen.
Toisena kisassa on Irlannin Seamus Power tuloksella –13. Jaetulla kolmannella sijalla ovat Yhdysvaltojen Joel Dahmen ja Max McGreevy tuloksella –11.