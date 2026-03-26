Pelicansin ja JYPin pudotuspelisarjassa tuli hämmentävällä tavalla esiin kahden vastakkaisen SM-liigaseuran tilanne.

MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi yllättyi siitä, kuinka vaivattomasti runkosarjassa 11:nneksi sijoittunut Pelicans kellisti vahvan kauden pelanneen JYPin.

Jyväskyläläiset eivät päässeet kertaakaan johtoasemaan Pelicansin viedessä puolivälieräpaikan puhtaasti voitoin 3–0.

Kivi nosti MTV Katsomon Liigaviikko-ohjelmassa esiin näytteitä ottelusarjasta.

– Tämä oli yksi syy, miksi Pelicans hallitsi ja vei pelillisen puolen JYPiä vastaan. Heille ei kauheasti virheitä tullut, Kivi esitteli lahtelaisten tiivistä puolustuspelaamista.

Pelicansin on Sami Kapasen johdolla pelannut jopa yhtenäisempää puolustuspeliä kuin viisikko-osaamisestaan tunnetun Tommi Niemelän aikana.

Oman mausteensa tähän ovat tuoneet kesken kauden A-juniorien penkin takaa nostetut apuvalmentajat Teemu Leppänen ja Ville-Matti Koponen.

– Ihan kuin heillä olisi joku kumilenkki, joka vetää heitä yhteen. Sitä on aika makeaa seurata, Kivi kommentoi.

7:32