- Kuori ja hienonna sipulit. Raasta porkkanat.
- Kuumenna öljy pannulla ja lisää sipulit ja porkkanaraaste. Kuullota muutama minuutti. Lisää tomaattipyree.
- Lisää soijarouhe ja mausteet. Paista sekoittaen muutama minuutti. Lisää vesi ja soijakastike. Keitä, kunnes vesi on täysin imeytynyt soijarouheeseen. Lisää paseerattu tomaatti tai tomaattimurska.
- Laita pasta kiehumaan ja anna kastikkeen hautua sillä aikaa.
- Tarjoa kastike keitetyn pastan kanssa. Jos kastike on kovin paksua, voit lisästä joukkoon hieman pastan keitinvettä.
- Viimeistele bologneseannokset juustoraasteella.