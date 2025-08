Syöpää sairastava Jasmiina Yildiz, 28, kertoo voinnistaan: "Tosi isoja muutoksia"

Jasmiina Yildiz sairastui kohdunkaulan syöpään kaksi vuotta sitten. Diagnoosina nainen -vodcastissa hän kertoo, mikä tilanne sairauden kanssa on nyt.

Kun Jasmiina Yildiz, 28, sai kohdunkaulan syövän diagnoosin vain 26-vuotiaana, ei hän halunnut tietää sairauden tarkkaa ennustetta.

Syöpäkasvain kohdunkaulalla oli ehtinyt diagnoosivaiheessa kehittyä jo 5,5 senttimetrin kokoiseksi ja levitä lähikudoksiin.

Jasmiina kertoo MTV Uutisten Diagnoosin nainen -vodcastissa, miten syövän löytyminen ja elämä sairauden kanssa on vaikuttanut häneen.

– Olin hirveän helpottunut diagnoosista, etten ollut kuvitellut kipua. Niin moni lääkäri oli sanonut, ettei minulla ollut mitään, että olin jo ehtinyt miettiä, että seuraavaksi hankin apua pääkoppaan. Googletin, olenko sairastunut psyykkisesti.

Jasmiina oli hakenut apua koville alavatsakivuilleen ja verenvuodoille kaikkiaan kolmen kuukauden ajan useilta eri lääkäreiltä ennen kuin kasvain lopulta löytyi.

– Olen erittäin traumatisoitunut, enkä enää usko mihinkään, mitä ekalla kerralla [lääkärissä] sanotaan, jos tulee jotain syöpään liittymätöntä.

Hormonien vaikutus terveyteen yllätys

Jasmiina kertoo, että tällä hetkellä tilanne syövän kanssa on rauhallinen ja sen hoito jatkuu lääkkeillä sekä todella tiiviillä seurannalla.

– Minusta otetaan jatkuvasti labroja ja kuvataan.

Eniten Jasmiinaa on yllättänyt se, miten merkittävä rooli hormoneilla on naisen terveyteen. Syövän hoidon myötä Jasmiinalla on naishormoni estrogeenin puutos.

– Estrogeenipuutos on ollut tosi vaikeaa ja tehnyt tosi isoja muutoksia kroppaan. On yritetty kauan löytää valmistetta, joka ajaisi asiansa mulle parhaiten.

– Estrogeenituotteita on jouduttu vaihtamaan ja se on ollut sairaan vaikeaa, pakko sanoa. Sitä ei ole tajunnutkaan, miten paljon hormonitoiminta vaikuttaa hyvinvointiin.