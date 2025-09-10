Janni Hussin loppuvuosi on rallintäyteinen. Vuonna 2022 rallikartturiksi ryhtynyt juontaja ei itsekään tiedä, miksi ralli iski häneen niin lujaa.

Juontaja ja rallikartturi Janni Hussi vierailee jälleen tänä syksynä suomalaisten tv-ruuduissa, kun hänen juontamansa The Box Suomi -uutuusohjelma alkaa Nelosella ja Ruudussa maanantaina 22. syyskuuta. Ohjelmassa 12 julkkista kuljetetaan boksin sisällä yllättäviin paikkoihin, ja boksin ovien auettua he joutuvat päättelemään, mitä heidän pitää kussakin tehtävässä tehdä.

Hussi kertoi MTV Uutisille The Box Suomen lehdistötilaisuudessa tiistaina, että sai alkuvuonna puhelun ohjelman juontopestin tiimoilta. Ohjelmakonsepti ei heti ensiselittämällä auennut Hussille, mutta kun hän lopulta sai siitä kiinni, oli päätös selvä.

– Sanoin, että joo, olen mukana. Tämä ohjelma tuntui jotenkin todella oman luonteeni mukaiselta. Olen itsekin heittäytyväinen, yleensä tehdään ensin ja sitten vasta ajatellaan. Jotenkin tuntui, että tämä on kuin nenä päähän, Hussi kertoi.

Kilpailijaksi Hussia ei todennäköisesti The Box Suomeen, saati muihinkaan ohjelmiin saisi. Edellisen kerran juontaja kilpaili tv:ssä Fort Boyard -ohjelmassa vuonna 2018, ja sen jälkeen hän on tuumaillut, että tv-ohjelmissa kisaamiset on hänen osaltaan kisattu.

Janni Hussi arvelee, että tv-kisat on hänen osaltaan kisattu.All Over Press

Lue myös: Rallikartturi Janni Hussi toivoo uravalintansa välittävän tärkeän viestin nuorille tytöille

Kilpailurealityjen sijaan Hussi kisaa rallissa Jari-Matti Latvalan kartturina. Kaksikon yhteinen rallitaival on ollut menestyksekäs.

– Palailin eilen Kreikan rallista, siellä voitto napsahti omissa luokissa ja yleiskilpailusta myös. Meillä on historicien EM-sarjassa kolme keskeytystä alla tekniseen vikaan, niin oli iso helpotus, että nyt kauden kovimmassa kisassa auto ja kaikki toimivat älyttömän hyvin. Ihan mahtavaa, että meni niin hyvin, hän iloitsi.

Hussin tie rallikartturiksi on hyvin tavanomaisesta poikkeava. Se sai alkunsa keväällä 2022, kun rallikuski Sami Pajari soitti Radio Suomipopin studioon kesken lähetyksen ja pyysi lähetystä juontanutta Hussia kartturikseen saman vuoden elokuussa ajettuun Lahti Historic Rallyyn. Hussi tarttui oitis tarjoukseen, ja loppu on historiaa.

Hussi ei oikein itsekään tiedä, mikä rallissa puri niin kovaa.

– Olen yrittänyt analysoida, että mitä siinä ensimmäisessä kilpailussani tapahtui. En ihan ole itsekään päässyt siihen juurisyyhyn kiinni, hän pohti.

Hussi kuvaili saaneensa elämänsä ensimmäisenä kisaviikonloppuna "hormonicocktailin" adrenaliinia, endorfiinia ja oksitosiinia. Innostus oli valtava. Ruoka ei maistunut eikä uni tullut silmään, mutta Hussi oli siitä huolimatta täynnä energiaa.

– Se oli ihan uskomaton kokemus, hän kertasi.

– Mutta sitten kun laskut iskivät sunnuntaina, kun kisa oli ohi, niin minulla kesti tosi pitkään päästä normaaliin olotilaan. Minusta tuntui, että elämältäni vietiin pohja. En edelleenkään syönyt enkä nukkunut. Olin, että mihin värit ovat hävinneet elämästäni, hän jatkoi.

Jo seuraavalla viikolla Hussi tilasi itselleen oman kypärän, niskatuet ja muut ralliin kuuluvat välineet.

– Ajattelin, että ei saakeli, minun on saatava tätä lisää.

Hussi on saanut suomalaiselta rallikansalta hyvän vastaanoton, mutta joukkoon on mahtunut myös joitakin soraääniä. Hän ymmärtää sen, ainakin tietyiltä osin.

– Se tilanne oli niin erikoinen, eihän siinä näin pitänyt käydä, ei minunkaan mielestäni! Sen piti olla vain hauska vitsi ja haaste, että käydäänpä kokeilemassa. Varsinkin alkuun se varmasti aiheutti ihmisissä ajatuksia, että mitä tuo täällä tekee ja milloin hän lähtee pois. Ehkä jengi sitten huomasi, että olen tosissani ja teen oikeasti töitä tämän asian eteen. Kelkka on kääntynyt ja vastaanotto ollut tosi hyvä.

Tänä vuonna Hussilla ja Latvalalla on edessään vielä muutama kisa, jonka lisäksi Hussin syksyyn mahtuu etuautohommia ja lukuisia testejä. Loppuvuosi on töiden saralla melko rallipainotteinen, mutta pientä vaihtelua tarjoavat sosiaaliseen mediaan liittyvät työt sekä viikottain ilmestyvä Sana on vapaa -podcast, jota Hussi luotsaa yhdessä Sointu Borgin kanssa.

Vapaa-aikansa Hussi aikoo puolestaan pyhittää Harri-koiransa kanssa pötköttelemiseen.

Siviilielämässään Hussi käy tällä hetkellä läpi avioeroa. Hän ja hänen entinen puolisonsa Joel Harkimo ilmoittivat erostaan heinäkuun puolivälin tienoilla Instagramissa. He kertoivat eronsa syyksi erilaiset tulevaisuuden näkemykset.

Hussin mukaan hänen keskittymisensä on tällä hetkellä töissä, mutta muutoin hän ei halunnut kommentoida vointiaan eron suhteen.