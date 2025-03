Niko Saarinen kommentoi loppuunmyydyn Nikotellen-kiertueen suosiota: "Tässä härrekyyttiä ollu aamulla"

Niko Saarinen kertoo, että Nikotellen-podcastkiertueen liput myytiin loppuun silmänräpäyksessä.

Suosittu Nikotellen-podcast lähtee One more night -nimeä kantavalle kiertueelle toukokuussa. Liput kaikkiin viiteen tapahtumaan tulivat myyntiin maanantaina 17. maaliskuuta ja ne myytiin loppuun vain hetkessä.

Nikotellen-podcastin perustaja Niko Saarinen kertoo Instagram-tarinassaan, kuinka nopeasti liput menivät kaupaksi. Instagramin tarinat ovat nähtävissä 24 tuntia niiden julkaisusta.

– Nikotellen-tour myi loppuun kokonaisuudessaan 3:ssa minuutissa ja osa kaupungeista 30:ssä sekunnissa! Ei voi edes oikein käsittää, Saarinen iloitsee julkaisussaan.

Saarinen kertoo MTV Uutisille, että kiertueen keikkojen kysyntä yllätti koko tiimin.

– Käsittämätöntä. Me hukumme viesteihin, mitä tulee lippuja jonottaneisiin ihmisiin.

– Oulu ja Turku myivät loppuun alle minuutissa, ja muut kaupungit olivat alle kolmessa minuutissa loppuunmyytyjä. Meidän tiimimme tekee nyt koko aamupäivän töitä selvittääkseen, saammeko me mahdollisesti jotain järkättyä, mutta vielä on liian aikaista sanoa. Mutta on tässä härrekyyttiä ollu aamulla, Saarinen sanoo.

Moni halukas onkin jäänyt ilman lippua kiertueelle. Saarisen aikaisemmin jakaman Instagram-kuvan kommenteissa harmitellaan tilannetta.

– Kaikki kaupungit myytiin vissiin alta viidessä minuutissa – hieno homma niille jotka sai liput, mut me jäätiin tyttären kaa ilman, vaikka kärkyttiin lipunmyynnin alkua, yksi käyttäjä harmittelee.

– Samalla sekunnilla aloitin kun aukesi, ja ilman lippua jäin, toinen käyttäjä kommentoi.

Mukana Nikotellen-kiertueella ovat Saarisen lisäksi podcastin entiset juontajat Jenna Gullsten, Jonna Saari sekä Jasmiina Yildiz.