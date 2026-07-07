Venezuelan lentopallomaajoukkueen kapteenina toiminut Willner Rivas on kuollut perheineen maata koetelleessa maanjäristyksessä.
Venezuelan lentopalloliitto vahvisti tiedon Rivasin menehtymisestä kesäkuun 24. päivän rajussa maanjäristyksessä 11 päivän etsintöjen jälkeen. Myös hänen vaimonsa, niin ikään Venezuelan entinen maajoukkuepelaaja Mariangel Perez ja poika Theo löydettiin kuolleina.
31-vuotias Rivas pelasi Venezuelan maajoukkueessa yli vuosikymmenen ajan. Hänet valittiin vuonna 2025 Pan-Amerikan cupin parhaaksi pelaajaksi ja Etelä-Amerikan mestaruusturnauksessa Copa Americassa parhaaksi yleispelaajaksi. Rivas oli mukana myös Tokion olympiajoukkueessa vuonna 2021.
– Emme sure vain suurta urheilijaa; muistamme johtajan, joukkuekaverin ja ystävän, joka numero 19 ja trikolorilippu rinnassaan opetti meille sitoutumisen todellisen merkityksen, liitto kirjoittaa tiedotteessaan.
Rivasin oli määrä siirtyä tulevaksi kaudeksi Ranskan liigan Narbonnen joukkueesta Espanjaan CV Guaguasin riveihin. Hänellä on aiempaa kokemusta myös Italian, Yhdistyneiden araabiemiirikuntien, Qatarin, Argentiinan, Libanonin, Turkin ja Sveitsin sarjoista.
35-vuotias Perez pelasi urallaan Yhdysvaltain yliopistosarjassa ja Kreikan liigassa. Myös Kansainvälinen lentopalloliitto FIVB on esittänyt surunvalittelunsa perheen menehtymisen johdosta.
Venezuelan maanjäristyksessä on viranomaisten vahvistamien tietojen mukaan kuollut yli 3 500 ihmistä. Järistys iski 7,5 magnitudin voimalla pääkaupunki Caracasin ja La Guairan ympäristöön. Yli 18 000 ihmistä on katastrofin seurauksena ilman asuntoa.