Ranskalaisseura Boulazac Basket Dordogne on purkanut suomalaispelaaja Jacob Grandisonin sopimuksen.
Boulazac kertoi asiasta myöhään sunnuntai-iltana. Seuran mukaan sopimuspurku suoritettiin yhteisymmärryksessä.
Grandison on ollut syksystä lähtien kohun keskellä. Grandison on nähty edellisen kerran parketilla 27. syyskuuta, mutta siitä eteenpäin suomalainen on ollut mediatietojen mukaan sivussa EM-kisoissa annetun testin takia.
Tiedot Grandisonin testistä ja hänen poissaolonsa ympärillä ovat olleet hyvin vähäisiä. Viime viikolla Fiban Euroopan toimintojen pääsihteeri Kamil Novak kommentoi asiaa MTV Urheilulle lyhyesti.
– Tämä on erittäin herkkä prosessi, joten ymmärrät, että emme voi kommentoida asiaa. En todella voi sanoa mitään. Tämä ei ole vain minun käsissäni, joten en tiedä, kuinka pitkään tässä voi mennä, Novak kertoi.
Grandisonin tapauksesta ei ole annettu toistaiseksi minkäänlaista virallista tiedotetta. Myös Suomen maajoukkueen johto on ollut tapauksesta erittäin vaitoinainen.
Grandison ehti pelata Boulazacin riveissä vain kolme ottelua.