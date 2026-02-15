Miikka Muurinen on lähdössä serbialaisseura Partizanista jo tänään pelattavan Buducnost-ottelun jälkeen, uutisoi Balkanilla näkyvä Sport Klub -kanava.

Sport Klubin mukaan Muurisen ja Partizanin neljän ja puolen kuukauden yhteistyö on käytännössä päättynyt.

– Kyse on siitä, pelaako Miikka Muurinen enää koskaan Serbian liigan ja Adrianmeren liigan mestarin riveissä.

Partizan pelaa tällä hetkellä Adrianmeren liigan ottelua Buducnostia vastaan, ja Muurinen ei ole joukkueen kokoonpanossa.

– Tietojemme mukaan Muurinen lähtee Belgradista sunnuntain ottelun jälkeen, Sport Klub kirjoittaa.

Partizanin päävalmentaja Joan Penarryoa on vihjannut, ettei hän ole täysin vakuuttunut Muurisen sitoutumisesta joukkueeseen. Muurinen ei ole pelannut minuuttiakaan tammikuun kolmannen päivän jälkeen.

– Hän on tyyppi, joka miettii vain paluuta Yhdysvaltoihin, espanjalaisvalmentaja sanoi serbialaisen Mondo Sportin haastattelussa.

– Hän ei ole tällä hetkellä riittävän hyvä pelatakseen meidän joukkueessamme.