Suomalaisen koripallotähden Jacob Grandisonin tapauksen käsittely venyy. MTV Urheilun tavoittama Euroopan koripallopomo Kamil Novak kuvailee prosessia "erittäin herkäksi".

Suomen koripallomaajoukkueen avainpelaaja Jacob Grandison on ollut poissa parketeilta lokakuun alusta lähtien. Mediatietojen mukaan Grandison on asetettu pelikieltoon dopingtestiin liittyvien epäselvyyksien vuoksi. Seurajoukkuetasolla Grandison edustaa ranskalaista Boulazac Basket Dordognea.

Joulukuussa Ranskan koripalloliigan LNB:n nokkamies Philippe Ausseur vahvisti Grandisonin tapauksen sattuneen Susijengin riveissä alkusyksystä pelatuissa EM-kisoissa.

– Kyse on valitettavasta tapauksesta. Suomen liiton lääkäri teki asiassa virheen. Teimme kaiken nopeuttaaksemme tapauksen käsittelyä. Asia on valitettavasti nyt Wadan käsissä ja se vie paljon aikaa. Sitä minä kritisoin, Ausseur sanoi ranskalaiselle Be Basketille.

MTV Urheilun tavoittama Kansainvälisen koripalloliiton Fiban Euroopan-toimintojen pääsihteeri Kamil Novak pysyy Grandisonin tapauksesta vaitonaisena. Fiba ei ole toistaiseksi tiedottanut asiasta millään tavalla.

– Tämä on erittäin herkkä prosessi, joten ymmärrät, että emme voi kommentoida asiaa, Novak sanoo.

Ranskalaissivusto Be Basketin mukaan Grandisonin tapaus on ollut Maailman antidopingtoimiston Wadan käsittelyssä. Wadan selvitysprosessi voisi pisimmillään venyä maaliskuun loppuun asti, jos se ylipäätään on vielä kesken.

Novak ei halua paljastaa, onko Grandisonin tapaus Wadan työpöydällä vai päätynyt sieltä mahdollisesti jo Fiban käsiin.

– En todella voi sanoa mitään. Tämä ei ole vain minun käsissäni, joten en tiedä, kuinka pitkään tässä voi mennä, Novak kertoo.

Grandisonin tapauksesta ei ole annettu toistaiseksi minkäänlaista virallista tiedotetta. Myös Suomen maajoukkueen johto on ollut tapauksesta erittäin vaitoinainen. Johtuuko asiasta vaikeneminen mahdollisesti EU:n henkilötietoja koskevista säädöksistä, vai onko tämä vain yleisempi Fiban käytäntö?

– Mielestäni tämä on normaalia, koska tämä on erittäin herkkä asia, ja tämä voi satuttaa ihmisiä. Se on mielestäni ymmärrettävää, että emme nyt kommentoi asiaa.

– Olen pahoillani, että en voi kertoa tämän enempää, Novak päättää.