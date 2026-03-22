Jalkapallotähti Jorginho on raivostunut poptähti Chappell Roanille.

Jalkapallotähti Jorginho kertoo Instagramin tarinat-osiossa, että hänen 11-vuotias tyttärensä purskahti kyyneliin sen jälkeen, kun poptähti Chappell Roanin turvamies oli huutanut perheelle hotellin ravintolassa Sao Paulosssa.

Jorginho kertoo, että tytär heräsi innoissaan, koska Roan vieraili samassa hotellissa.

– Hän jopa teki kyltin, koska hän oli niin innoissaan mahdollisuudesta nähdä artisti, jota hän ihaili, tai siis ihaili aikaisemmin, Jorginho kirjoittaa.

Jorginho kertoo, että Roan kulki äidin ja tyttären ohi aamiaisella.

– Tyttäreni tunnnisti hänet, innostui ja halusi varmistaa, että kyseessä todella oli hän.

Jorginhon mukaan hänen tyttärensä ei edes lähestynyt artistia, vaan käveli tämän pöydän ohi hymyillen, jonka jälkeen hän palasi äitinsä luo.

– Tyttäreni ei sanonut mitään eikä pyytänyt mitään.

Jorginhon mukaan yllättäen tämän jälkeen suurikokoinen vartija tuli äidin ja tyttären pöytään ja alkoi puhua heille aggressiiviseen sävyyn.

– Hän sanoi, että vaimoni ei saisi antaa tyttären ahdistella muita ihmisiä. Hän jopa sanoi tekevänsä valituksen heistä hotellille, samaan aikaan kun 11-vuotias tyttäreni oli kyynelissä.