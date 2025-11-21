Entinen NBA-koripalloilija Patrick Beverley, 37, pidätettiin syytettynä 15-vuotiaan siskonsa törkeästä pahoinpitelystä, kertoo muun muassa Los Angeles Times.
Väitetty välikohtaus tapahtui perjantaiaamuna Fort Bendin piirikunnassa Texasissa Patrick Beverleyn äidin Lisa Beverleyn kotona. Apulaissheriffi Miguel Ramirez lähetettiin paikalle aamuyöstä mahdollisen perheväkivaltatilanteen vuoksi.
Patrick Beverleyn 15-vuotias sisko kertoi, että hän oli lähtenyt torstai-iltana tapaamaan poikaystäväänsä ilman äitinsä Lisan lupaa.
Äiti-Lisa oli käskenyt tytärtään pyytää poikaystävänsä paikalle. Kun poikaystävä oli saapunut, Lisa pyysi paikalle myös Patrickin.
Beverley kysyi sisarensa väitteen mukaan, "mikä tätä vaivasi", kun sisko oli lähtenyt kotoaan ilman lupaa. Sisko kertoi Beverleyn tarttuneen häntä kaulasta molemmin käsin ja nostaneen hänet irti maasta.
15-vuotias kuvaili kaulasta puristamisen aiheuttaneen kipua ja sanoi, ettei pystynyt hengittämään 20–30 sekuntiin. Sisko kertoi Beverleyn lisäksi paiskanneen hänet seinään ja lyöneen häntä vasempaan silmään.
Beverley sanoi sisarensa mukaan "olevansa se perheenjäsen, joka tappaisi hänet".