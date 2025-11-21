15-vuotias kuvaili kaulasta puristamisen aiheuttaneen kipua ja sanoi, ettei pystynyt hengittämään 20–30 sekuntiin. Sisko kertoi Beverleyn lisäksi paiskanneen hänet seinään ja lyöneen häntä vasempaan silmään.

Beverley kysyi sisarensa väitteen mukaan, "mikä tätä vaivasi", kun sisko oli lähtenyt kotoaan ilman lupaa. Sisko kertoi Beverleyn tarttuneen häntä kaulasta molemmin käsin ja nostaneen hänet irti maasta.

Patrick Beverleyn 15-vuotias sisko kertoi, että hän oli lähtenyt torstai-iltana tapaamaan poikaystäväänsä ilman äitinsä Lisan lupaa.

Asianajaja: Emme usko tapahtumien edenneen niin kuin ne on kuvattu

Beverley kirjoitti perjantaina X:ssä , että "älkää uskoko kaikkea, mitä näette internetissä". Hän julkaisi myöhemmin samana päivänä asianajajansa Letitia Quinones-Hollinsin lausunnon , jossa mainittiin aluksi, että "Beverleyllä ei ole rikosrekisteriä".

– Hän välittää syvästi pikkusiskostaan – nuoresta naisesta, alaikäisestä. Tämä huomioon ottaen, kun hän löysi tämän odottamatta yksin kotoa 18-vuotiaan miehen kanssa keskellä yötä, hän oli ymmärrettävästi huolissaan, kuten kuka tahansa veli olisi. Emme kuitenkaan usko tapahtumien edenneen niin kuin ne on kuvattu, ja odotamme tilaisuutta käsitellä asiaa oikeudessa, lausunnossa luki.