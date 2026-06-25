PuuhaParkissa Vihdissä avataan virallisesti yleisölle Linnanmäen legendaariset Vekkulan liikkuvat portaat.

Vuosikymmenten ajan miljoonille suomalaisille tuttu Vekkula suljettiin vuonna 2017, minkä jälkeen sen tunnetuimpiin nähtävyyksiin kuuluneet liikkuvat portaat jäivät pois käytöstä. Nyt portaat on kunnostettu perusteellisesti, ja ne saavat uuden elämän PuuhaParkissa

Portaiden avajaisissa nähdään suomalaiset urheilulegendat Kalle Palander ja Toni Nieminen, jotka suorittavat portaiden ensimmäisen virallisen nousun yleisön edessä.