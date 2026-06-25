Sosiaaliturvaministeri Karoliina Partanen kommentoi Wille Rydmanin (ps) toimintaa STEA-avustuskriteerien suhteen.

Kokoomukselle ei käy tiettyjen järjestöjen sulkeminen täysin pois STEA-avustusten piiristä, sanoo sosiaaliturvaministeri, kokoomuksen Karoliina Partanen sosiaalisessa mediassa.

Partasen mukaan kokoomukselle ei käy, että yksi ministeri sorvaa Stea-avustusten jakokriteerit sellaisiksi, että joillain identiteettipoliittisilla perusteilla tietyt järjestöt suljetaan tyystin ulos avustusten piiristä.

– Kokoomukselle ei myöskään käy sellainen, että kriteerit olisivat jotenkin epämääräisiä. Rehellisyyden nimissä: nyt käytettävissä olevalla tiedolla emme tiedä, miten kävisi esimerkiksi naisjärjestöjen, turvakotien, veteraanien tai vaikkapa tasa-arvotyötä tekevien järjestöjen avustuksille, Partanen kirjoittaa.

Partanen sanoo, että sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanin (ps) toiminta järjestöjen avustuksiin liittyvässä päätöksenteossa on räikeästi ristiriidassa sen kanssa, mitä hallitus on yhdessä sopinut.

Rydman esitteli äskettäin oman ajatuksensa järjestöjen STEA-avustusten kriteerien kiristämiseksi, mikä raivostutti monet hallituksen sisällä.