Kalle Palander ja Toni Nieminen korkkasivat legendaariset Vekkulan portaat, jotka saivat uuden elämän PuuhaParkissa.
PuuhaParkissa Vihdissä avattiin virallisesti yleisölle Linnanmäen legendaariset Vekkulan liikkuvat portaat. Ex-urheilijat Kalle Palander ja Toni Nieminen testasivat portaat ensimmäisinä.
Vuosikymmenten ajan miljoonille suomalaisille tuttu Vekkula suljettiin vuonna 2017, minkä jälkeen sen tunnetuimpiin nähtävyyksiin kuuluneet liikkuvat portaat jäivät pois käytöstä.
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Nyt portaat on kunnostettu perusteellisesti, ja ne saavat uuden elämän PuuhaParkissa. Portaita purkamassa oli Linnanmäellä remonttipiiskurinakin tunnettu Perttu Sirviö, joka myös vinkkasi niiden myymisestä PuuhaParkille.
Portaiden avajaisissa nähtiin suomalaiset urheilulegendat Kalle Palander ja Toni Nieminen, jotka suorittavat portaiden ensimmäisen virallisen nousun yleisön edessä. Miehet ottivat toisistaan mittaa leikkimielisessä kisassa, joka päättyi tasapeliin.