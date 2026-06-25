Jalkapallon MM-kisojen uusi formaatti avaa ovet herkulliselle spekulaatiolle pudotuspelipareista, mutta myös mahdolliselle taktikoinnille pelikentillä. Esimerkiksi Ruotsin ja Japanin välinen alkulohkon päätösottelu sisältää valtavia panoksia.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Tällä hetkellä F-lohkon kakkosena majaileva Japani ja lohkokolmonen Ruotsi iskevät yhteen Suomen aikaa perjantain vastaisena yönä. Molemmilla on käytännössä vielä mahdollisuus lohkovoittoon, mutta sen odotetaan menevän Hollannille, joka mittelee jatkosaumansa jo menettänyttä sekä kaksi rökäletappiota kokenutta Tunisiaa vastaan.