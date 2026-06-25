Ruokavirasto tiedottaa valurautapannun takaisinvedosta.
Maahantuoja Scandinavisk Spismiljö AB on ilmoittanut vetävänsä takaisin Napoleon-valurautapannun alustalla, tiedottaa Ruokavirasto. Pannun tuotenumero on 56003 ja viivakoodi 629162560032.
Kyseessä on lisävaruste, jota käytetään grillin grillauspinnalla tai sen sivupolttimella. Tutkimuksissa on todettu, että tuotteesta saattaa siirtyä metalleja ruokaan.
Tämä Napoleon-pannu vedetään markkinoilta.Napoleon
– Viimeaikaiset testit ovat osoittaneet, että tuote vapauttaa suurempia määriä rautaa, mangaania, kromia ja arseenia kuin EU-säännökset sallivat. Tämä aiheuttaa terveysriskejä, maahantuojan sivuilla selvennetään.
Ruokaviraston mukaan takaisinvedettävää tuotetta on ollut myynnissä vuonna 2024 Oulussa K-Rauta Äimäraution -myymälässä. Maahantuojan sivuilla kerrotaan, että tuotetta on myyty rautakaupassa.
– Jos omistat Napoleon-valurautapannun (56003), lopeta sen käyttö välittömästi, maahantuoja ohjeistaa.
Lisätietoja palautusmenettelystä saat maahantuojan sivuilta.