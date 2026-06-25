Oulun ja Haaparannan välillä kulkee pian kaksi junavuoroa päivässä edestakaisin.

Päivittäinen VR:n junaliikennöinti Oulun, Tornion ja Haaparannan välillä alkaa 10. elokuuta, VR kertoo tiedotteessaan.

Viikoittain ajetaan yhteensä 28 vuoroa. Oulun ja Haaparannan välillä liikennöidään kaksi vuoroa päivässä molempiin suuntiin viikon jokaisena päivänä. Samalla junalla pääsee myös Tornion keskustaan.

Uudella junayhteydellä on tarkoitus parantaa Pohjois-Suomen junayhteyksiä.

Valtion lisäksi yhteyden rahoittamiseen osallistuvat Tornion kaupunki, Oulun kaupunki ja Meri-Lapin kehittämiskeskus.

VR:n kanssa sopimuksen teki liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Virasto lisää junavuorot Traficomin ja VR:n nykyiseen ostoliikennesopimukseen.

Liput Suomen ja Ruotsin välisiin juniin tulevat myyntiin 30. kesäkuuta.