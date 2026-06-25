Seurapomo Jarmo Kekäläisen Buffalo Sabres teki taas isoja liikkeitä NHL:n pelaajamarkkinoilla Suomen aikaa torstain vastaisena yönä.

Viime päivinä aktiivisesti kauppaa tehnyt Sabresin GM Jarmo Kekäläinen päästi pistemiehensä Alex Tuchin Washington Capitalsiin. Tuch oli tätä ennen tehnyt Buffalon kanssa kymmenen vuoden ja 84 miljoonan dollarin arvoisen sopimuksen.

– Meillä on sisäisiä vaihtoehtoja (Tuchin) rooliin. Voimme antaa joillekin pelaajille lisää jääaikaa ja vastuuta hyökkäyspäässä. Mielestäni olemme hyvässä tilanteessa, Kekäläinen perusteli parhaalla kaudellaan 36 maalia ja 79 pistettä Sabresille tehneen Tuchin lähtöä.

Vastineeksi Sabres sai hyökkääjä David Kampfin ja 3. kierroksen varausvuoron kesän 2027 draftiin.

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Jarmo Kekäläinen on laittanut tuulemaan Buffalossa.2026 Joe Hrycych

Kekäläisen toinen iso liike oli seitsemän vuoden ja 52,5 miljoonan dollarin jatkosopimus 21-vuotiaan hyökkääjän Zach Bensonin kanssa. Benson iski viime kaudella 65 runkosarjaottelussa uran parhaat pisteet 13+30=43.

Tiistaina Kekäläinen kauppasi puolustaja Bowen Byramin ja hyökkääjä Jordan Greenwayn Chicagoon vastineeksi ykkös- ja kakkoskierroksen varauksista (2026) sekä puolustaja .