Muutamia asukkaita on siirretty pois vaara-alueelta.
Lapin maakunnassa sijaitsevasta Simosta löytyi junaradan korjaustöiden yhteydessä paljastui sodanaikainen lentopommi, poliisi tiedottaa.
Pommi löytyi Torviaavantien varresta junaradan läheisyydestä.
MTV, Mapcreator.io
Poliisi on tällä hetkellä eristämässä aluetta. Vaara-alue on 300 metriä. Muutamia asukkaita on siirretty pois vaara-alueelta. Poliisi pyytää välttämään liikkumista Torviaavantien alueella.
Puolustusvoimien raivausryhmä on matkalla kohteeseen.