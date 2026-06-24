Kroatia on ottanut ensimmäisen voittonsa jalkapallon miesten MM-turnauksessa, kun maa voitti Panaman maalein 1–0.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Kroatian maalista vastasi Ante Budimir toisen puoliajan alussa näyttävän hyökkäyksen päätteeksi Josip Stanisicin namupassista.
Samalla varmistui Panaman putoaminen jatkosta. Panama on hävinnyt molemmat alkulohkon otteluistaan.