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Erling Haaland on pelannut jalkapallon MM-kisoissa kaksi ottelua ja iskenyt kumpaankin peliin kaksi osumaa. Norja varmisti paikan pudotuspeleissä.

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MTV Uutiset Nyt -sivulle

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Haalandin kihaukset syntyivät toisella puoliajalla: ensimmäinen viikinki viimeisteli luotijunamaisen nopeasta hyökkäyksestä yläkulmaan, toisen hän täppäsi yläriman kautta lähietäisyydeltä uuniin.

Norja on Ranskan kanssa saanut I-lohkossa kuusi pistettä ja kumpikin on nyt varmistanut pudotuspelipaikkansa. Lohkovoitto ratkeaa perjantaina, kun maat iskevät yhteen Bostonissa.