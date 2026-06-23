Erling Haaland on pelannut jalkapallon MM-kisoissa kaksi ottelua ja iskenyt kumpaankin peliin kaksi osumaa. Norja varmisti paikan pudotuspeleissä.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Erling Haaland maalasi viime viikolla uransa ensimmäisessä miesten MM-turnausottelussa kahdesti, kun Norja löi Irakin 4–1. Kahdesti Norjan supertähti pöllytti verkkoa myös Senegalia vastaan 3–2-voitossa varhain tiistaina Suomen aikaa.