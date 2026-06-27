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Nyt mätettiin maaleja MM-nurmella! Murskatun Norjan pudotuspelivastus selvillä

Dembele on mukana MM-kisojen maalipörssikahinoissa. Hänellä on nyt kasassa neljä osumaa.

Ranska kaappasi MM-kisojen I-lohkon voiton. Se kaatoi alkulohkon päätösottelussa Norjan 4–1. Samaan aikaan Senegal mätti maalieronsa plussalle ja voitti Irakin peräti 5–0.

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Nyt mätettiin maaleja MM-nurmella! Murskatun Norjan pudotuspelivastus selvillä

Norjan Thelo Aasgard iski ensimmäisellä 45-minuuttisella yhden kavennuksen, mutta se ei riittänyt voittotaisteluun. Toisella puoliskolla norjalaismaaleja ei nähty, sillä Ranskan maalivahti Mike Maignan torjui myös rangaistuspotkun 50 minuutin pelin jälkeen.