Ranska kaappasi MM-kisojen I-lohkon voiton. Se kaatoi alkulohkon päätösottelussa Norjan 4–1. Samaan aikaan Senegal mätti maalieronsa plussalle ja voitti Irakin peräti 5–0.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Ranskan suurin sankari oli Ousmane Dembele, joka pamautteli avauspuolikkaalla hattutempun 25 minuutin sisään.
Dembele on mukana MM-kisojen maalipörssikahinoissa. Hänellä on nyt kasassa neljä osumaa.